Veerboot voor Zweedse kust in brand, passagiers geëvacueerd

Op een veerboot met driehonderd opvarenden voor de Zweedse kust heeft maandag een brand gewoed. De hulpdiensten zijn met drie helikopters en zeven boten begonnen met het evacueren van mensen, zegt een woordvoerder van de marine tegen Zweedse media. Er zijn nog geen gewonden gemeld.

Over de oorzaak van de brand op de Stena Scandica is nog niets bekend. De boot vaart tussen Zweden en Letland en was in de buurt van het Zweedse eiland Gotska Sandön.