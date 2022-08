RvS: heroverweeg koppeling verhoging minimumloon en AOW

De flink gedaalde koopkracht rechtvaardigt een nieuwe afweging, schrijft de Raad van State in zijn advies over het kabinetsbesluit om het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 met 2,5 procent te verhogen. In de Voorjaarsnota is ook besloten deze verhoging in de AOW door te voeren. Het kabinet wilde deze koppeling aanvankelijk niet, maar werd daar door een motie in de Eerste Kamer toe gedwongen.

Sinds de aanvaarding van die motie is de "inflatieproblematiek fors toegenomen", schrijft de Raad, vooral door de gestegen prijzen voor energie en voedsel. "Daardoor staat de koopkracht van vooral lage inkomens en lagere middeninkomens stevig onder druk."