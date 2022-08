Scholz: Europa moet zich weren tegen neo-imperialisme

Het vrije Europa moet zich verdedigen tegen ‘neo-imperialistische’ krachten, zegt de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. In een toespraak op de Karelsuniversiteit in Praag zegde hij nadrukkelijke steun toe voor de EU-kandidatuur van Oekraïne, Moldavië, Georgië en de zes landen van de westelijke Balkan. ‘Hun toetreding tot de EU is in ons belang.’

De toespraak stond in het teken van Europa’s uitdagingen in het licht van de oorlog in Oekraïne. De invasie door Rusland van zijn buurland in februari is volgens Scholz ook een aanval op de Europese veiligheidsorde.

‘Het is nu zaak de Europese Unie in staat te stellen haar veiligheid, onafhankelijkheid en stabiliteit te beschermen tegen uitdagingen van buitenaf’, aldus Scholz. ‘We moeten de slagkracht van ons verenigd Europa veel sterker uitdragen.’ Daarvoor is het volgens hem wel nodig dat EU-landen het vetorecht inleveren dat ze hebben op onder meer het gebied van buitenland- en veiligheidsbeleid. Dat zou de weg moeten vrijmaken voor een gemeenschappelijk luchtverdedigingssysteem in Europa. Duitsland gaat daar alvast fors in investeren en richt dat zo in dat ‘onze Europese buren desgewenst erbij kunnen worden betrokken’.

‘Speciale verantwoordelijkheid’

De regeringsleider bevestigde dat zijn land de komende weken meer wapens naar Oekraïne stuurt. Duitsland kan volgens hem een ‘speciale verantwoordelijkheid’ nemen om Oekraïne te helpen bij het opbouwen van zijn artillerie- en luchtverdedigingssystemen. Hij verzekerde zijn publiek dat Berlijn steun blijft geven ‘zo lang als nodig is’.

Scholz ging ook in op de wederopbouw van Oekraïne, een ‘enorme onderneming die generaties in beslag zal nemen’. Op 25 oktober komen in Berlijn experts bijeen voor een conferentie hierover.

Zweden kwam maandag ook met nieuwe steun voor Oekraïne, ter waarde van een kleine 50 miljoen euro. ‘We zullen Oekraïne blijven steunen zolang de oorlog voortduurt’, zei premier Magdalena Andersson na een bezoek van de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba. ‘Zolang de oorlog voortduurt, zullen we om meer wapens vragen’, zei de bewindsman. ‘Elke euro, elke kogel, elke granaat is belangrijk.’