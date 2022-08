Kazerne Zoutkamp in Groningen wordt noodopvang Ter Apel

Op kazerne Zoutkamp in de gemeente Het Hogeland in Groningen wordt een noodopvanglocatie gerealiseerd voor asielzoekers die zich in Ter Apel hebben gemeld. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Vrijdagavond zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) dat Defensie een locatie beschikbaar zou stellen. Dit weekeinde werd door verschillende media Emmen als locatie genoemd, maar het blijkt te gaan om Het Hogeland.