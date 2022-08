Rechtmatige eigenaar wil gecrashte limousine Diana terug

De eigenaar van de auto waar prinses Diana 25 jaar geleden in verongelukte, eist dat de Franse autoriteiten het voertuig aan hem teruggeven. Volgens Jean-Francois Musa, voormalig eigenaar van verhuurbedrijf Etoile Limousines, is de auto ‘wettelijk’ van hem, aldus de Britse tabloid The Mirror.

Het enige probleem is dat het wrak van de Mercedes-Benz S280 anno 2022 nergens te bekennen is, aldus Musa. ‘Ik weet niet waar de auto is. Ik weet alleen dat die wettelijk van mij is en ik wil ‘m natuurlijk terug’, zegt de 63-jarige tegen de krant. ‘Hij had allang teruggegeven moeten zijn, maar dat is tot nu toe onmogelijk gebleken.’

Woensdag is het precies 25 jaar geleden dat prinses Diana samen met haar vriend Dodi Fayed en chauffeur Henri Paul verongelukte in Parijs. Alleen haar bodyguard Trevor Rees-Jones overleefde de crash in de tunnel Pont de l’Alma. Musa zegt op die dag niet in de Franse hoofdstad te zullen zijn. ‘Ik ben dan buiten Parijs in een ander deel van het land. Het is een verdrietige dag.’