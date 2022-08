Regisseur Will Koopman krijgt Gouden Kalf voor de Filmcultuur

Regisseur Will Koopman krijgt dit jaar het Gouden Kalf voor de Filmcultuur tijdens het Gouden Kalveren Gala op 30 september. Dat heeft het Nederlands Film Festival gemeld. Koopman is onder meer bekend van de series Baantjer en Gooische Vrouwen en de films Terug naar de kust en Alles op tafel.

Volgens het NFF krijgt Koopman de prijs omdat zij ‘haar interesses, haar passies en haar humor als regisseur’ vorm heeft weten te geven in films en series, ‘die veelal vrouwelijke personages en verhaallijnen kennen, en die daarmee de harten van miljoenen, zéér verschillende Nederlanders hebben weten te veroveren’, zo staat in de aanbevelingen.

‘Niet alleen heeft haar oeuvre beeldbepalende karakters opgeleverd, ze is zelf op onnadrukkelijke wijze het icoon van succes geworden. Iemand die weet wat ze wil vertellen, die niet alleen kennis heeft van Gooische vrouwen én mannen, maar weet wat film maken voor een breed publiek betekent.’

‘Grote eer’

Koopman noemt het in een persbericht van het NFF ‘een grote eer’ om de prijs dit jaar in ontvangst te mogen nemen. ‘Ik ben er ontzettend blij mee. Ik dank iedereen met wie ik door de jaren heen heb samengewerkt, want regisseren doe je niet alleen.’

Het Gouden Kalf voor de Filmcultuur wordt sinds 1981 uitgereikt aan mensen of instanties die zich hebben ingezet voor de Nederlandse filmcultuur. De prijs wordt dit jaar voor de 37e keer uitgereikt en ging in eerdere jaren naar onder anderen regisseur en scenarioschrijver Mijke de Jong (2021), acteur en presentator Jac. Goderie (2019), actrice Monique van de Ven (2018) en scenarioschrijver Gerard Soeteman (2017).