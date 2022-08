Toezichthouder ACM geeft spelcomputerverkoper tik op de vingers

Consumenten klaagden bij de ACM dat Spelcomputerkopen slecht bereikbaar is voor vragen en klachten. Daarnaast is het bij de webwinkel niet mogelijk te betalen bij bezorging of achteraf. Als de webwinkel zo’n betaalwijze had aangeboden, waren minder consumenten hun geld kwijt geweest, aldus de ACM.

Spelcomputerkopen moet nu een reeks verbeteringen doorvoeren. Zo moet het duidelijke informatie geven over de levertermijn. Ook moeten consumenten die van de aankoop afzien, binnen twee weken hun geld terugkrijgen. Verder moet het bedrijf beter bereikbaar zijn voor vragen of klachten. Ook de betaalmethode bij het bedrijf moet anders.

De webwinkel krijgt tot 9 september de tijd om deze aanpassingen door te voeren. Gebeurt dat niet of niet op tijd, dan moet het bedrijf een bedrag van 2500 euro per week betalen tot een maximum van 25.000 euro.