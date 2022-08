Reisbranche start campagne om personeel te werven

De reisbranche start een campagne om personeel te werven. Dat meldt Reiswerk, het arbeidsmarktfonds van de sector. De reisbranche is veel werknemers kwijtgeraakt tijdens de coronacrisis, toen er lange tijd niet gereisd kon worden. Eind maart dit jaar werkten er ruim 9800 mensen in de reissector, in dezelfde periode twee jaar geleden waren dat er nog ruim 14.000, aldus het arbeidsmarktfonds.

Op reiswerk.nl staan inmiddels zo’n 500 vacatures van werkgevers, zoals reisorganisatoren TUI en Sunweb. Volgens Reiswerk is het aantal vacatures op de site de afgelopen maanden toegenomen. Reisorganisatoren zijn nu echt weer bezig met het aannemen van nieuw personeel, vandaar dat de campagne nu gestart is, zegt Esther Gathier, manager bij Reiswerk. Reiswerk is een samenwerkingsverband van branchevereniging ANVR en de vakbonden FNV en CNV dat zich onder andere richt op arbeidsmarktontwikkelingen en opleiding.

Reiswerk benadrukt dat er veel meer functies in de reiswereld zijn dan mensen denken en hoopt dat de campagne de veelzijdigheid kan tonen van de sector. ‘De reiswereld vindt inmiddels veel online plaats en heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Er zijn veel IT- en datafuncties, zoals online marketeer of dataspecialist. Daar denk je misschien minder snel aan dan aan functies als reisleider of reisagent’, licht Gathier toe.