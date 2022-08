Brits ministerie: Russische defensieminister op zijspoor gezet

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe lijkt binnen het Kremlin op een zijspoor te zijn gezet. Het Britse ministerie van Defensie meldt dat president Poetin nu rechtstreeks door de legerleiding op de hoogte gehouden wordt over de oorlog in Oekraïne.

Het Britse departement baseert zich op berichten in Russische media. Sjojgoe lijkt in ongenade te zijn gevallen omdat de invasie van Oekraïne moeizaam verloopt.

Sjojgoe zou niet goed liggen onder de soldaten en regelmatig belachelijk worden gemaakt om zijn slechte leiderschap. Hij dient al sinds 2012 als minister van Defensie, maar had daarvoor weinig militaire ervaring en dat kwam zijn reputatie niet ten goede.

Nu er weinig progressie is in de oorlog, zou de defensieminister dus door Poetin buitenspel zijn gezet. Afgelopen week liet Sjojgoe nog weten dat de trage voortgang in de oorlog opzettelijk was, omdat de Russische troepen voorzichtig te werk moesten gaan.