Tata Steel investeert 65 miljoen in productie op waterstof

Staalconcern Tata Steel steekt 65 miljoen euro in het ontwerp van een nieuwe fabriek waarvan bij de productie in de hoogovens kolen als brandstof zijn vervangen door het schonere waterstof, zo meldt het concern. Daarvoor heeft het bedrijf contracten afgesloten met drie ondernemingen, McDermott, Danieli en Hatch, die verschillende delen van het ontwerp van de nieuwe waterstoffabrieken op zich nemen.

De partijen gaan zich onder meer richten op het technisch ontwerp van de nieuwe fabrieken en het plaatsen van elektrische ovens die aan de fabrieken worden gekoppeld. Het ontwerp van de elektrische ovens komt van het Canadese Hatch. Het Italiaanse Danieli wordt verantwoordelijk voor de techniek DRI, dat staat voor ‘direct reduced iron’. Daarbij wordt ijzererts gereduceerd met waterstof of aardgas in plaats van kolen. Het gereduceerde ijzer wordt daarna met toevoeging van koolstof in een elektrische oven verwerkt tot vloeibaar ruwijzer.

Tata Steel kondigde vorig jaar aan dat het de hoogovens in fases gaat vervangen door deze moderne technologie. De nieuwe fabrieken worden tussen de bestaande fabrieken gebouwd. Tata sprak al eerder de ambitie uit dat het voor 2045 CO2-neutraal wil zijn en al voor 2030 tussen de 35 en 40 procent minder CO2 wil uitstoten. De onderneming staat onder grote maatschappelijke druk om klimaatneutraler staal te maken, vooral omdat het bedrijf een van de grootste vervuilers in Nederland is.