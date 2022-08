HAL bereikt akkoord met Boskalis over overname na hoger bod

Investeerder HAL verhoogt het overnamebod op baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis naar 33 euro per aandeel. Dat is 1 euro meer dan bij het vorige bod waarmee een prijskaartje van 4,2 miljard euro op Boskalis werd geplakt. De leiding van Boskalis is akkoord met het nieuwe bod en raadt ook aandeelhouders aan hun stukken aan te melden. De aanmeldingstermijn voor de overname is verlengd tot 6 september.