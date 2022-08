Toespraak Fed-baas Powell dreunt ook na op Aziatische beurzen

De aandelenbeurzen in Azië lieten maandag overwegend flinke verliezen zien. Beleggers reageerden op de koersdreun op Wall Street die volgde op uitlatingen van Jerome Powell. De Amerikaanse centralebankpresident waarschuwde dat de rentes de komende tijd verder omhoog zullen gaan om de hoge inflatie te bestrijden. De hogere rentes zullen volgens Powell voor ‘pijn’ zorgen in de grootste economie ter wereld.

Vooral de technologiebedrijven die gevoelig zijn voor hogere rentetarieven, gingen omlaag in navolging van de koersval van bijna 4 procent van techgraadmeter Nasdaq. De Nikkei in Tokio raakte kort voor sluiting van de beurs in Tokio 2,7 procent kwijt. De grote Japanse investeerder SoftBank, die veel belangen heeft in techbedrijven, leverde 3,6 procent in en elektronicaconcern Sony zakte meer dan 4 procent. Ook winkelbedrijf Fast Retailing, eigenaar van kledingketen Uniqlo, behoorde tot de grootste dalers met een min van 3 procent.

De Kospi in Seoul ging ruim 2 procent omlaag. De grote Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung en SK Hynix verloren dik 2 en meer dan 3 procent. De All Ordinaries in Sydney daalde bijna 2 procent ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Australische winkelverkopen in juli. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,7 procent in de min. De Chinese maaltijdbezorger Meituan klom dik 4 procent dankzij een sterker dan verwachte omzetgroei in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf leed wel voor het zevende kwartaal op rij een verlies.

De beurs in Shanghai (min 0,1 procent) hield het verlies beperkt, ondanks dat de winsten van Chinese industriebedrijven in de eerste zeven maanden van dit jaar met 1,1 procent zijn gedaald. De sector kampt met de impact van coronabeperkingen en de vastgoedcrisis in China. Tevens werd bekendgemaakt dat de stroomproblemen vanwege de droogte in de zuidwestelijke Chinese regio Sichuan grotendeels voorbij zijn. Na twee weken van beperkingen is de stroomvoorziening naar de meeste fabrieken weer vrijwel helemaal hersteld.