Team IAEA op weg naar kerncentrale Zaporizja

Rafael Grossi, het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), heeft maandagochtend op Twitter laten weten met een team op weg te zijn naar de kerncentrale van Zaporizja In Oekraïne. De centrale is de afgelopen tijd regelmatig doelwit geweest van militaire aanvallen in het conflict tussen Rusland en Oekraïne.