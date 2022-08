Bad Bunny is artiest van het jaar bij MTV VMA’s

Bad Bunny is uitgeroepen tot de artiest van het jaar bij de MTV Video Music Awards. Die prijzen werden zondagavond uitgereikt in het Prudential Center in de stad Newark in New Jersey. De zanger uit Puerto Rico versloeg Drake, Ed Sheeran, Lizzo, Harry Styles, Jack Harlow en Lil Nas X. De award voor beste nummer van het jaar ging naar Billie Eilish voor Happier Than Ever. De prijs voor beste muziekvideo ging naar Taylor Swift.