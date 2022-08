Netflix in 25 jaar van DVD-verhuur naar bekendste streamingdienst

Het is maandag 25 jaar geleden dat Netflix werd opgericht. Het bedrijf, dat begon als dienst voor het verhuren en verkopen van DVD’s via de post, werd later synoniem met het streamen van series en films. Inmiddels heeft het bedrijf het op die markt echter moeilijker door concurrentie van bedrijven als Disney, Amazon en Apple.

Het duurde tien jaar voordat Netflix een eigen streamingdienst begon naast het postordermodel. In eerste instantie had die dienst maar een beperkt aantal films beschikbaar, maar streaming sloeg al vrij snel aan en was in 2009 populairder dan de verhuur van DVD’s. Met de ontwikkeling van een algoritme dat kijkers nieuwe series en films aanraadde groeide ook het aantal uren dat mensen keken en in 2010 kwam er een apart abonnement voor alleen maar streaming.

In datzelfde jaar ging het bedrijf ook eigen series en films maken. In de jaren die volgden maakte het bedrijf hits als House of Cards, Stranger Things, Squid Game en Tiger King. Ook met gekochte series als Casa de Papel wist Netflix miljoenen kijkers te boeien.

Tijdens de coronapandemie groeide het aantal kijkers van Netflix nog hard, maar ook andere streamingdiensten werden populairder. Zo kwam Disney met Disney+ dat als grote trekker de superheldenfilms van Marvel en de Star Wars-serie heeft. Ook Amazon en Apple dingen om de gunsten van de kijker, net als HBO en verschillende lokale diensten in landen waar Netflix actief is.

Die concurrentie leidde er dit jaar toe dat het aantal abonnees voor het eerst afnam. Om kijkers terug te winnen in tijden van veel streamingdiensten en hoge inflatie besloot Netflix een goedkoper abonnement te maken waarbij reclames worden getoond. Die abonnementsvorm moet nog dit jaar in de Verenigde Staten worden aangeboden.

Overigens is Netflix zijn begin nooit vergeten. In de VS is er nog altijd een abonnementsvorm voor het huren van films die dan worden thuisgestuurd. Eerdere plannen om die tak op eigen benen te zetten werden nooit doorgezet.