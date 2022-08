NS-personeel staakt in Noord-Holland, gevolgen landelijk voelbaar

Personeel van de NS staakt maandag voor de derde maal in een week. De actie speelt zich af in Noord-Holland, maar treinreizigers door het hele land moeten rekening houden met langere reistijden en vaker overstappen.

In Noord-Holland zelf rijden vrijwel de hele dag nauwelijks NS-treinen. Door de verwevenheid van het stakingsgebied met de dienstregeling, kunnen reizigers overal in Nederland last hebben van de actie. Luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar vanaf Utrecht Centraal. De NS vraagt mensen alleen per trein naar Schiphol te gaan als het echt niet lukt om er op een andere manier te komen.

Ook internationale treinreizigers gaan de staking maandag voelen. Zo rijden Thalys en Eurostar helemaal niet. Andere internationale treinen gaan minder of rijden maar een deel van het traject.

De ANWB verwacht dat het maandag rond Amsterdam drukker zal zijn op de weg, deels vanwege de staking. Toch zullen de spitsuren niet extreem druk worden, zo denkt de ANWB, onder meer omdat er waarschijnlijk mensen besluiten thuis te werken vanwege de treinstaking.

NS-personeel voert de acties vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen NS en de vakbonden FNV, CNV en VVMC.