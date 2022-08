‘Huizinge’ centraal in tweede verhoorweek enquête Gronings gas

De tweede openbare verhoorweek van de parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning in Groningen onderzoekt, staat in het teken van de aardbeving die in 2012 plaatsvond onder Huizinge. De week begint met het verhoor van oud-burgemeester van Loppersum Albert Rodenboog. Woensdag wordt de voormalig NAM-baas Bart van de Leemput aan de tand gevoeld en donderdag hoort de commissie oud-minister en CDA-prominent Maxime Verhagen.

Alle getuigen die in de tweede week worden gehoord waren betrokken bij het gasdossier rond 2012. De beving die dat jaar bij Huizinge plaatsvond, is de krachtigste aardbeving ooit gemeten in de provincie. ‘Huizinge’ wordt daarom gezien als een keerpunt: er kwamen veel schademeldingen binnen, en de discussie over de gevolgen van de gaswinning in Groningen werd aangewakkerd.

Naast voormalige bewindspersonen en andere bestuurders worden ambtenaren over ‘Huizinge’ en het ‘effect ervan’ gehoord, zoals commissievoorzitter Tom van der Lee zegt. Betrokken deskundigen van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) getuigen over ‘wat de beving aan nieuwe inzichten bracht’.

Voor Huizinge als thema is gekozen omdat het ‘het moment was waarop ogen werden geopend’, aldus Van der Lee, zelf Kamerlid namens GroenLinks.

De enquêtecommissie onderzoekt ‘de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking in Groningen’. Voor de zomerstop van het parlement had de eerste verhoorweek al plaats. Daarvoor deed de commissie, bestaande uit Kamerleden van verschillende partijen, onderzoek achter gesloten deuren. Daarbij eiste de commissie 600.000 documenten op bij tientallen organisaties.

De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument van de Tweede Kamer. De komende tijd zullen ook de coronacrisis en de toeslagenaffaire door middel van zo’n enquête worden onderzocht.