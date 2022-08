Opvang gevonden voor bijna 500 mensen bij Ter Apel, enkele buiten

Voor bijna vijfhonderd mensen die verbleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is in de nacht van zondag op maandag een onderkomen gevonden, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zondag.

Zoals eerder aangekondigd konden mensen terecht in crisisnoodopvanglocaties in Zwolle en Doetinchem. Daarnaast konden mensen terecht in de crisisnoodopvang in Zuidbroek en Stadskanaal, en in Dordrecht en Haaksbergen.

Verder zijn er op zes verschillende plekken in de provincies Groningen en Drenthe plekken gevonden via de organisatie Inlia, een netwerkorganisatie die asielzoekers in nood helpt. Ook zijn 125 alleenstaande minderjarige vreemdelingen ondergebracht in Amsterdam en Doetinchem.

Enkele mensen kiezen er voor om de nacht buiten door te brengen. Voor hen zijn veldbedden en slaapzakken geregeld om te voorkomen dat ze opnieuw in de kou op de grond moeten liggen. Het Rode Kruis heeft dat verzorgd. Volgens die organisatie gaat om het zo’n 25 mensen.

Het is al maanden overvol in Ter Apel. Afgelopen vrijdag kondigde het kabinet maatregelen aan, zoals geld en steun, om de opvang te verbeteren.