ABN AMRO rekent op lichte recessie aan einde jaar

De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal weliswaar verrassend hard, maar aan een recessie valt niet te ontkomen. Dat denken economen van ABN AMRO die voorzien dat die recessie, of zeker twee kwartalen van economische krimp, er eind dit jaar en begin volgend jaar komt. Toch zal ook over heel volgend jaar de economie nog groeien.