Vrijwillige student-brandweerman opgepakt om Franse bosbranden

Een 19-jarige man die in opleiding was om vrijwilliger te worden bij de brandweer in het Franse departement Gironde is opgepakt op verdenking van brandstichting, melden Franse media zondag. Volgens de procureur van Bordeaux wordt hij ervan verdacht tussen 29 juli en 21 augustus 31 branden te hebben gesticht in Nord-Médoc. Hij zou naast bossen onder meer hout en heidevelden in brand hebben gezet.