Organisatie beschouwt kleinere Uitmarkt als succes

De Uitmarkt vond dit jaar in aangepaste en kleinere vorm plaats dan eerder, maar de organisatie beschouwt de ‘tussenvariant’ als een succes. Bij de traditionele opening van het culturele seizoen in het centrum van Amsterdam lag de focus na twee magere coronajaren op het herstel van de culturele sector. De organisatie schat het aantal bezoekers op 75.000.

Dat zijn er fors minder dan in de jaren voor de pandemie. In 2019 trok de Uitmarkt 450.000 bezoekers, in 2018 waren dat er 400.000. Het is de bedoeling dat de Uitmarkt de komende jaren weer groots gevierd kan worden, maar voor deze editie moest de organisatie werken met ‘financiële en personele uitdagingen’. Evengoed was directeur Geerte Udo ‘enorm blij’ met de opkomst. Alle locaties waren goed bezet en bij het ‘klapstoelcabaret’ moesten er steeds stoeltjes bijgezet worden.

Omdat de sector het de afgelopen twee jaar zwaar heeft gehad en de kaartverkoop nog niet op het oude niveau is, wilde de Uitmarkt dit jaar mensen inspireren en aanzetten tot het kopen van kaartjes. De actie ‘Reserveer nu je stoel, dan zit je straks vooraan!’ moest mensen stimuleren om alvast wat langer van tevoren kaarten te reserveren. Mensen konden dit weekend bij het openingsconcert van Willeke Alberti hun eigen stoel meenemen om die vooraan te zetten.

QR-codes

Bij de Cultuurtuin, vervanger van de informatiemarkt, konden mensen via QR-code’s kortingen krijgen op verschillende voorstellingen en tentoonstellingen. Volgens de organisatie van de Uitmarkt was dit een ‘duurzame en minder arbeidsintensieve manier’ om informatie over het cultuuraanbod bij de bezoekers te krijgen. Hoewel de reacties op de Cultuurtuin ‘overwegend positief’ waren, misten sommige mensen de oude informatiemarkt en de interactie met makers. Dat neemt de Uitmarkt mee als ‘belangrijk aandachtspunt’ voor de toekomst van het evenement.

Voor de Uitmarkt van volgend jaar wil Udo in ieder geval dat de informatie- en boekenmarkt weer terugkomt en ze hoopt dat er meer interactie tussen het publiek en makers en artiesten mogelijk is. De komende tijd gaat Udo in gesprek met de culturele sector over hoe de Uitmarkt er de komende jaren uit moet zien.