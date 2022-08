VS: Rusland wil risico op lekken radioactiviteit niet erkennen

Rusland wil het ernstige risico op het lekken van radioactiviteit bij de kerncentrale van Zaporizja niet erkennen, heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zondag gezegd. Volgens de Verenigde Staten is dat de voornaamste reden dat Rusland vrijdag de goedkeuring blokkeerde van een gezamenlijke verklaring aan het einde van de VN-herzieningsconferentie over het verdrag over de non-proliferatie van kernwapens.

‘Alleen de Russische Federatie besloot de consensus over een definitief document te verhinderen bij de sluiting van de tiende herzieningsconferentie van het non-proliferatieverdrag. Rusland deed dit enkel vanwege de tekst die het ernstige radiologische risico bij de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne erkende’, zegt het ministerie in een verklaring.

Aanhoudende beschietingen op de grootste kerncentrale van Europa hebben internationaal tot grote bezorgdheid geleid. Door de aanvallen vrezen omwonenden ook voor een kernramp.

Schaamteloze politiek

Moskou verwees vrijdag al naar delen van de tekst als ‘schaamteloos politiek’. De Russische gezant, Igor Visjnevetski, sprak over een gebrek aan ‘evenwicht’ in de ontwerp-eindtekst van meer dan dertig pagina’s. De vertegenwoordiger gaf geen details, maar in de tekst stonden wel vier verwijzingen naar de door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne. Bronnen dicht bij de onderhandelingen zeiden al dat Moskou vooral tegen die paragrafen gekant was.

De 191 ondertekenaars van het verdrag, dat tot doel heeft de verspreiding van kernwapens te voorkomen, volledige ontwapening te bevorderen en samenwerking bij het vreedzame gebruik van kernenergie te bevorderen, waren sinds 1 augustus bijeen op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York.