NS: gevolgen personeelsstaking maandag door hele land voelbaar

Op de derde stakingsdag van NS-personeel maandag in Noord-Holland moeten reizigers in het hele land rekening houden met langere reistijden en vaker overstappen, meldt de NS. Door de staking van personeel rijden er de hele dag vrijwel geen NS-treinen in het grootste deel van Noord-Holland.

‘Om de dienstregeling in de rest van Nederland zo goed mogelijk te rijden, rijden we treinen van en naar station Voorhout, Almere Oostvaarders, Amsterdam Bijlmer ArenA en Utrecht Centraal’, aldus de NS. Maar het stakingsgebied is zo verweven met de dienstregeling dat ook reizigers in de rest van het land hinder kunnen ondervinden van de actie. Dat betekent dat mensen ‘landelijk’ rekening moeten houden met meer reistijd en meer overstappen.