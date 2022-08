Oekraïne: miljoenen tonnen graan via Donau verscheept

Er wordt momenteel meer Oekraïens graan via de Donau verscheept dan op enig moment tijdens de oorlog die inmiddels een halfjaar duurt. Alleen zaterdag al werd 45.000 ton graan via de rivier verscheept, aldus het Oekraïense ministerie van Infrastructuur. Dat gebeurt vanuit de havens van Izmajil, Reni en Oest-Doenajsk op de grens met Roemenië.

Sinds maart gaat het om 4 miljoen ton graan, die via de Donau is vervoerd. Die rivier is belangrijker geworden voor Oekraïne omdat de havens aan de Zwarte Zee maandenlang geblokkeerd werden door Rusland. Miljoenen tonnen graan konden daardoor het land niet verlaten.

Pas eind juli sloten Oekraïne en Rusland onder toezicht van de Verenigde Naties en Turkije een deal om graantransporten over zee weer mogelijk te maken. Volgens het Istanbul Coordination Center, dat de graantransporten in de gaten houdt, is sindsdien zo’n 1 miljoen ton graan en andere voedingsmiddelen over de Zwarte Zee vervoerd. 103 schepen voeren vanuit of naar Oekraïne.

Er is ook nog graan vervoerd via het spoor en via ingewikkelder routes. Zo werd er graan via de Donau naar Roemenië vervoerd om daar weer per schip via de Zwarte Zee verder te worden gevoerd.