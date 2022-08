COA: 250 mensen sliepen buiten bij Ter Apel

In totaal hebben 250 asielzoekers de nacht buiten door moeten brengen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zondag. Zaterdagavond sprak het COA nog van zo’n driehonderd mensen die de nacht buiten zouden moeten doorbrengen, maar het COA heeft dat bijgesteld vanwege een andere inschatting.

Hoeveel mensen er zondag rond het middaguur voor de hekken van het overvolle aanmeldcentrum wachten, kon de woordvoerder niet direct aangeven. Zaterdag waren het er 450. Van hen konden er tachtig in de loop van de dag het aanmeldcentrum in. Zeventig anderen zijn aan het eind van de middag met een bus naar Vlissingen gebracht. In Stadskanaal werden 85 mensen opgevangen, vooral kwetsbaren, aldus de woordvoerder.

Voor de kwetsbare mensen die de nacht van zaterdag op zondag doorbrachten in Stadskanaal is zondag binnen de poorten een plekje geregeld. De nacht van vrijdag op zaterdag waren er ook mensen die naar de crisisnoodopvang voor een nacht in Stadskanaal waren gegaan, maar aangezien het hierbij niet om kwetsbare mensen ging, stonden die de volgende dag weer voor de hekken. Hetzelfde gold zaterdag voor mensen die de nacht hadden doorgebracht in Zuidbroek.