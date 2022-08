Het nieuws over het fatale ongeluk zaterdagavond in Nieuw-Beijerland, waarbij zes mensen omkwamen en zeven gewond raakten, is verschrikkelijk. Dat schrijft premier Mark Rutte zondag op Twitter.

‘Verschrikkelijk nieuws over het ongeluk in Nieuw-Beijerland. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en nabestaanden van dit vreselijke drama. Ik wens hen heel veel sterkte toe’, aldus de premier.