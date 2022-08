AzG: verschrikkelijke kou in de nacht bij Ter Apel

De asielzoekers die afgelopen nacht buiten hebben moeten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel, hebben het ‘verschrikkelijk koud’ gehad, volgens Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ziet dat de lagere temperatuur van ‘enorme invloed’ is op de leefomstandigheden van de mensen daar.

Voor AzG zijn de dekentjes waar de asielzoekers onder liggen eigenlijk geen dekentjes te noemen, omdat ze zo dun en klein zijn. ‘En dit is pas het begin van de nazomer, dus het wordt alleen maar kouder.’ Door de kou zouden veel mensen pijn aan hun lijf en gewrichten hebben.

De hulpverleners hebben zondagochtend medische hulp gegeven aan ongeveer vijftien mensen. Dat zijn vooral mensen met grote open wonden of pus op hun benen. Die wonden zouden meestal het gevolg zijn van de slechte hygiëne bij het aanmeldcentrum en de lange tocht die de mensen daarvoor al hebben gemaakt. Er is een persoon met een open wond naar de noodopvang binnen de hekken gebracht omdat hij te kwetsbaar was voor de situatie buiten.