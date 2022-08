Iran broedt op antwoord op Amerikaanse reactie atoomakkoord

Ook de komende week heeft Iran nodig om te reageren op aantekeningen van de Verenigde Staten op een Europees voorstel om het atoomakkoord nieuw leven in te blazen. Iran zal op zijn vroegst vrijdag met een antwoord komen, meldt het Iraanse nieuwsmedium Nour.

De laatste tijd klinken steeds meer geluiden dat een deal binnen handbereik is. De VS zegden het atoomakkoord, dat het nucleaire programma van Iran beperkte, vier jaar geleden onder toenmalig president Donald Trump op. Teheran voelde zich daardoor niet meer gehouden aan de afspraken en hervatte onder meer de verrijking van uranium tot veel hogere concentraties dan nodig voor het opwekken van energie in nucleaire reactoren.

Maar Iran heeft veel te winnen bij verlichting van de economische sancties die de VS hebben opgelegd. President Biden is volgens zijn Nationale Veiligheidsraad vastbesloten een overeenkomst te bereiken om te voorkomen dat Iran kernwapens kan gaan maken.

Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet onlangs weten dat er na een ‘gedetailleerde beoordeling’ een reactie volgt op het antwoord eerder deze week van Washington. Teheran heeft onder meer zijn eis laten vallen dat de VS de Iraanse Revolutionaire Garde van de lijst van terroristische organisaties halen.