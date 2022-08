Bioscoopzaal en ruimtemuseum laten maanlancering zien

Het Omniversum in Den Haag toont de lancering in zijn grote bioscoopzaal. De beelden worden geprojecteerd op de wand van de koepel, op 840 vierkante meter. In ruimtemuseum Space Expo in Noordwijk is maandag ook een themamiddag over de vlucht naar de maan. Die heeft de naam MAANdag gekregen. Deskundigen van onder meer de ESA, de Nederlandse ruimtevaartorganisatie NSO en ruimtevaartbedrijf Airbus Nederland vertellen daar over hun bijdrage aan de missie. Airbus heeft in Leiden de zonnepanelen van het maanvaartuig ontworpen en gebouwd. Die zorgen voor de elektriciteit aan boord.

De Verenigde Staten hebben jarenlang, met hulp van Europa en Canada, gewerkt aan het nieuwe ruimtevaartuig. Die moet over een paar jaar mensen naar de maan en terug brengen, voor het eerst sinds 1972. Om alle systemen te testen, begint maandag een onbemande vlucht. De lancering staat ergens tussen 14.33 uur en 16.33 uur Nederlandse tijd gepland. Als het dan niet lukt, zijn er begin september een paar mogelijkheden om alsnog te vertrekken. Na lancering vliegt de capsule naar de maan en draait hij er een paar rondjes omheen. Daarna moet hij terugkeren naar de aarde. Ongeveer zes weken na opstijgen moet het vaartuig gecontroleerd en veilig in de Grote Oceaan plonzen.