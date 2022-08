Op de PSV-laan in Eindhoven heeft een voorbijganger in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.00 uur een zwaargewonde man aangetroffen. De politie meldt dat het slachtoffer is neergestoken en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De weg naast het Philips Stadion is vanwege het onderzoek afgesloten voor het verkeer. Een politiewoordvoerder zegt dat er ‘nog veel onduidelijk is’. Er is niemand aangehouden.