Slowakije kan MiG’s leveren aan Oekraïne na deal met buurlanden

De Slowaakse minister van Defensie Jaroslav Nad zei dat met Kiev nog een afspraak moet worden gemaakt over de overdracht van de MiG’s, met een gezamenlijk waarde van ongeveer 300 miljoen euro. ‘Ze kunnen ze nu in elk geval al klaar zetten’.

Westerse landen en hun bondgenoten hebben Oekraïne sinds de Russische inval een half jaar geleden geholpen met geld, materieel en training. Slowakije, dat 5,4 miljoen inwoners telt, stelde onder meer een S-300 luchtverdedigingssysteem, militaire helikopters, houwitsers en Grad-raketten beschikbaar.

Nad zei te hopen dat Slowakije enige financiële of materiële compensatie krijgt voor deze laatste donatie om het eigen leger te kunnen moderniseren. Bratislava heeft in 2018 in de VS veertien nieuwe F-16 gevechtsvliegtuigen besteld. Het is de bedoeling dat die in 2024 worden geleverd. Tot die tijd is de luchtmacht verzekerd van Poolse en Tsjechische steun.