Paus drukt met twintig nieuwe kardinalen stempel op toekomst kerk

Paus Franciscus heeft twintig nieuwe kardinalen van over de hele wereld benoemd. Kardinalen zijn na de paus het hoogst in rang binnen de Rooms-Katholieke Kerk en gelden als topadviseurs.

Met hun benoeming drukt Franciscus (85) opnieuw een stempel op de toekomst van de kerk omdat hij vooral kardinalen kiest die zijn enigszins progressieve opvattingen delen. Van de twintig nieuwe kardinalen zijn er zestien jonger dan 80 jaar. Dat houdt in dat ze mogen stemmen over de opvolging van de paus, na diens overlijden of aftreden.

Op dit moment heeft Franciscus, die in 2013 begon, 83 van de 132 kardinalen gekozen die stemrecht hebben. De laatste keer dat de paus nieuwe kardinalen heeft ingezworen was twee jaar geleden.