Frankrijk beschermt huishoudens tegen stijgende energieprijzen

Volgens Bruno Le Maire zal consumenten niet gevraagd worden het verschil tussen de marktprijzen en de prijsplafonds te betalen. Volgens hem blijven de prijzen ook volgend jaar binnen de perken. De Franse regering heeft de stijging van de energieprijzen tot het einde van dit jaar beperkt tot 4 procent.

Heel Europa gaat gebukt onder de oplopende energieprijzen. In het Verenigd Koninkrijk werd het kostenplafond eerder nog flink opgetrokken. Ministers van de EU-lidstaten komen met spoed bijeen om uitwegen te zoeken uit de energiecrisis.

De energieprijzen op de grootste Europese markten, Frankrijk en Duitsland, zijn vrijdag met meer dan een kwart gestegen. De prijsstijgingen zijn te wijten aan een inzinking van de nucleaire elektriciteitsproductie in Frankrijk en de beperking van de aardgasleveringen door Rusland.

De Franse regering overweegt deze winter ook een systeem voor huishoudens en kleine bedrijven in te voeren waarbij zij voordelige stroomtarieven krijgen in ruil voor een beperking van het gebruik tijdens perioden van grote vraag. Dat kan bijvoorbeeld op zeer koude dagen zijn. Dit systeem wordt al jaren toegepast voor grote stroomverbruikers in de industrie. Zij stemmen ermee in hun productie te verminderen wanneer de stroomvoorziening krap is.