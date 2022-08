UNICEF: kind de dupe van latere gezinshereniging

UNICEF blijft zich grote zorgen maken om kinderen die asiel zoeken in Nederland, ook na de maatregelen die het kabinet vrijdag aankondigde om de crisis in de opvang van vluchtelingen het hoofd te bieden. Aan hereniging van kinderen met gevluchte ouders worden nieuwe voorwaarden gesteld, maar volgens UNICEF Nederland gaat dat in tegen bestaande regels en het VN-Kinderrechtenverdrag.

‘Kinderen hebben het recht om spoedig herenigd te worden met hun ouders’, schrijft UNICEF zaterdag in een verklaring. Gezinsleden die gevluchte familie achterna willen reizen, mogen volgens de nieuwe voorstellen pas naar Nederland komen als er een woning is voor het gezin. Volgens Unicef mag dat geen voorwaarde zijn voor gezinshereniging. Het heeft ‘grote negatieve gevolgen’ voor kinderen, die onnodig lang gescheiden zouden blijven van hun ouders.

UNICEF maakt zich ook druk om kinderen die op eigen houtje hun toevlucht zoeken in Nederland. Volgens de organisatie verblijven er honderden van deze alleenreizende minderjarige asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel en moesten er naar schatting tientallen buiten overnachten. UNICEF zegt ‘zorgwekkende signalen’ te hebben ontvangen over hun gezondheid en veiligheid.

Een kleine vierhonderd mensen kon vrijdagavond weg van het aanmeldcentrum om de nacht door te brengen in Utrecht, Stadskanaal, Zuidbroek, Almere en Groningen. Het is UNICEF niet duidelijk of de alleenreizende kinderen naar een veilige plek zijn gebracht.