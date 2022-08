Facebook-moeder Meta treft schikking in zaak over Trump-campagne

Facebook-moeder Meta heeft een voorlopige schikking getroffen in een slepende rechtszaak. Die gaat over het al dan niet delen van gegevens met onderzoeksbureau Cambridge Analytica voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Facebook zou destijds illegaal gegevens hebben gedeeld.

Facebook-gebruikers klaagden het bedrijf in 2018 aan. Dat gebeurde na de onthulling dat het Britse onderzoeksbureau dat verbonden was aan de presidentscampagne van Donald Trump in 2016 toegang had tot de gegevens van maar liefst 87 miljoen leden van het socialemedianetwerk. Trump maakte gebruik van Cambridge Analytica om Facebook-gebruikers te ‘targeten’. Karl Racine, een aanklager in het district waar de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. onder valt, noemde het incident ‘het grootste privacyschandaal voor consumenten in de geschiedenis van de natie’.

Onlangs werd nog bekend dat Meta-baas Mark Zuckerberg zeker zes uur verhoord werd door advocaten van de eisers. Volgens Facebook kunnen gebruikers er niet automatisch van uitgaan dat gedeelde informatie op de platformen privé blijft.

Als het moederbedrijf van Facebook de zaak had verloren, dan had het mogelijk voor honderden miljoenen dollars aan schadevergoeding moeten betalen. Door het akkoord hoeven Zuckerberg en andere kopstukken van Facebook nu niet te getuigen. De komende tijd moet de schikking worden uitgewerkt. De zaak is voorlopig opgeschort. Voorwaarden van de schikking zijn niet bekendgemaakt.