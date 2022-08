Topfunctie voor architect geprezen reddingsplan mijnwerkers Chili

De ingenieur die meer dan tien jaar geleden leiding gaf aan de reddingsoperatie om 33 Chileense mijnwerkers die maanden vastzaten in een mijn weer veilig boven de grond te krijgen, gaat nu leiding geven aan een van de grootste koperproducenten ter wereld. Andre Sougarret staat vanaf maandag aan het roer bij Codelco, aldus het Chileense staatsbedrijf in een verklaring. Sougarret neemt bij Codelco het stokje over van Octavio Araneda, die om gezondheidsredenen een stap opzij doet.

Sougarret werd eerder bewierookt voor zijn plan om de mijnwerkers die in de val zaten in 2010 uit de San Jose-mijn te krijgen. Bij een ernstig ongeval stortte het dak van de mijn in. De mijnwerkers zaten op een diepte van 700 meter vast. Ruim twee maanden na het ongeluk waren alle mijnwerkers weer boven de grond. Bij de reddingsoperatie werd een smalle schacht geboord. Daarin werd een capsule geplaatst waarmee de mijnwerkers een voor een naar boven konden worden gehaald.

Codelco wordt ondertussen geconfronteerd met een reeks operationele tegenslagen. Over de hele wereld hebben mijnbouwbedrijven te maken met logistieke uitdagingen en stijgende prijzen. De oorlog in Oekraïne en lockdowns in China hebben de situatie er niet beter op gemaakt.

De afgelopen jaren heeft Codelco miljarden dollars uitgegeven om de mijnen te moderniseren. Dat was ook nodig om de productie op peil te houden en de kosten beheersbaar. Het bedrijf wordt ook geacht de betalingen aan de staat te maximaliseren, vooral nu de regering de uitgaven opvoert om de ongelijkheden aan te pakken.