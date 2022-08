1 op 3 Duitsers liet auto staan door goedkoop treinkaartje

Een maand lang met het openbaar vervoer voor maar 9 euro: in Duitsland lijkt deze actie te zijn aangeslagen. Bijna een derde van de Duitse volwassenen (31 procent) zegt geregeld van het goedkope ticket gebruik te hebben gemaakt en de auto te hebben laten staan. Dat was precies het doel van de actie.

Nog eens 18 procent liet de auto helemaal links liggen om te reizen met het 9 eurokaartje. Het Duitse persbureau DPA liet dat uitzoeken via een representatieve enquête onder ruim 2000 mensen.

In de maanden juni, juli en augustus was zo’n kaartje te koop. Het was een maand geldig en werd ingevoerd ter compensatie van de gestegen brandstofprijzen en om het klimaat te helpen. Het ticket kon (en kan nog tot en met woensdag) alleen worden gebruikt in regionale treinen - dus niet in hogesnelheidstreinen of intercity’s - en in ander openbaar vervoer, zoals bussen, metro en trams.

Van de ondervraagden zegt 18 procent in de toekomst vaker met openbaar vervoer te gaan reizen, 22 procent is dat niet van plan. De meerderheid, 55 procent, stapt alleen vaker in de trein of bus als dat ook weer met een kortingskaartje kan.