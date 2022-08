CNV: STAP-subsidie goed bedoeld, slecht uitgewerkt

Het kan geen verrassing zijn dat opleidingsinstituten de kosten voor hun cursussen verhogen nu er vanuit het Rijk een subsidie is die mensen de mogelijkheid geeft om een opleiding te volgen. CNV-voorzitter Piet Fortuin zag dit neveneffect van de scholingsregeling al een beetje aankomen, zo zegt hij in een reactie op berichtgeving door RTL Nieuws. ‘Goed bedoeld, slecht uitgewerkt’, vat Fortuin samen.

Volgens onderzoek van RTL Nieuws profiteren cursusaanbieders flink van de STAP-subsidie, waarmee Nederlanders voor 1000 euro aan opleidingsbudget kunnen krijgen. Met trucs zouden sommige opleiders proberen zo veel mogelijk geld bij de overheid te claimen. Daardoor raakt de subsidiepot eerder leeg en kunnen minder mensen een cursus volgen.

RTL Nieuws bekeek alle cursussen die meer dan honderd keer zijn aangevraagd en vergeleek de lesgelden met die van vorig jaar, toen het STAP-budget nog niet bestond. De conclusie is dat veel opleiders voor de maximale opbrengst gaan zodra de overheid betaalt. Zo vallen kortingen op cursussen weg als de overheid betaalt, worden alle extra’s aangevinkt en gaan de prijzen omhoog.

Onderzoeken

Door de regeling is het geld volgens Fortuin een recht geworden. ‘Opleidingsinstanties weten dan dat het gegarandeerd geld is waar de leerling dus niet op hoeft te beknibbelen. En dan gaan bij veel instellingen, húp, de prijzen van de opleidingen omhoog.’

De STAP-regeling is bedoeld voor mensen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Het idee is dat ze door het volgen van een cursus, training of opleiding hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken. De subsidie gaat naar de opleider, niet direct naar de aanvrager.

Sinds de start van de STAP-subsidieregeling in maart zijn ook al meer dan 600 opleidingen uit het register verwijderd omdat ze bijvoorbeeld niet arbeidsmarktgericht zijn. Ook lopen er nog diverse onderzoeken naar misbruik van de regeling. Er zijn de afgelopen maanden ook veel meer activiteiten bij gekomen waarvoor je de subsidie kunt krijgen. Het register bestond in maart nog uit zo’n 20.000 cursussen of opleidingen. Nu zijn dat er ongeveer 100.000.