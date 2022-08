Energiecrisis zorgt voor nucleaire comeback

De investeringen in kernenergie liepen terug na de ramp in Fukushima in Japan in 2011. Dat was het ergste kernongeval ter wereld sinds de ramp bij Tsjernobyl in 1986. De angst voor onveiligheid nam toe en regeringen werden huiverig voor nucleaire installaties.

Maar na de invasie van Rusland in Oekraïne in februari, de daaropvolgende druk op de energiebevoorrading, waarbij Europa ernaar streeft niet meer afhankelijk te zijn van Russisch olie en gas, keert het tij nu weer ten gunste van kernenergie. Overheden staan ook voor moeilijke beslissingen nu de stijgende gas- en elektriciteitsrekeningen en de schaarse hulpbronnen deze winter leed dreigen te veroorzaken.

Japan

Een van de landen die kernenergie heroverweegt is Japan. De ramp van 2011 leidde tot het stilleggen van veel kernreactoren uit vrees voor de veiligheid. Deze week riep de Japanse premier Fumio Kishida op om de kernenergiesector nieuw leven in te blazen en nieuwe kerncentrales te bouwen.

Ook dichter bij huis zijn er landen die eerdere plannen om van kernenergie af te stappen hebben laten varen. Minder dan een maand na de Russische aanval op Oekraïne stelde België zijn plan om kernenergie in 2025 af te schaffen met tien jaar uit. Ook in Duitsland, Europa’s grootste economie, is vasthouden aan kernenergie niet langer een taboe nu de energiecrisis de discussie over het sluiten van de laatste drie kerncentrales eind dit jaar opnieuw aanwakkert.

Omstreden

Veel landen, waaronder Nederland, hebben daarnaast ambities om nucleaire infrastructuur te ontwikkelen. Daaronder zijn ook grote economieën als China, India, de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Momenteel wordt kernenergie in 32 landen gebruikt. De nucleaire installaties zijn goed voor 10 procent van de wereldwijde elektriciteitsproductie, aldus het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA. De organisatie verwacht nu dat in het meest gunstige scenario de geïnstalleerde capaciteit tegen 2050 zal zijn verdubbeld.

Kernenergie blijft omstreden. Sommige deskundigen zijn van mening dat kernenergie niet als een optie mag worden beschouwd, maar anderen menen dat kernenergie, gezien de vele crisissen, deel moet blijven uitmaken van de energiemix van de wereld.