Winsten Chinese industrie onder druk door coronamaatregelen

De winsten van Chinese bedrijven zijn in de eerste zeven maanden van dit jaar met 1,1 procent gedaald, na een plus van 0,8 procent een maand eerder. De industrie is een belangrijke pijler van de op één na grootste economie van de wereld. De sector heeft echter te kampen met de impact van coronabeperkingen, terwijl de economie van het land ook blijft worstelen met een vastgoedcrisis.

In juli nam de economische malaise in China verder toe. De verkopen door de detailhandel, de industriële productie en de investeringen bleven allemaal achter bij de gemiddelde ramingen van de economen. Beleidsmakers in China beloofden daarop extra geld in de economie te pompen, grotendeels gericht op infrastructurele projecten, om de groei aan te jagen. Ook werden leentarieven verlaagd.

Door de strenge maatregelen tegen corona, waaronder de vele lockdowns, lijdt de Chinese economie veel schade. De stimuleringsmaatregelen van Beijing zijn waarschijnlijk niet genoeg om deze schade te herstellen. Kenners rekenen nu in doorsnee op een economische groei van nog geen 4 procent dit jaar. Dat is veel minder dan het streefcijfer van de regering van ongeveer 5,5 procent groei.