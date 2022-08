IKEA-filialen sluiten hun deuren een uur eerder

De IKEA-winkels sluiten per 1 september een uur eerder. Dat betekent dat de woonwarenhuizen doordeweeks tot 20.00 uur in plaats van 21.00 uur te bezoeken zijn. Op zaterdag wordt de sluitingstijd vervroegd tot 19.00 uur al zijn er ook winkels die al om 18.00 uur dicht gaan. In Delft blijft de winkel doordeweeks nog wel tot 21.00 uur open.