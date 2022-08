Rusland levert Hongarije twee kernreactoren

Het gaat om een uitbreiding van de bestaande kerncentrale in Paks, 130 kilometer ten zuiden van Boedapest. Dat is de enige kerncentrale in Hongarije, die momenteel goed is voor 40 procent van de landelijke stroomvraag. Met de twee nieuwe reactoren, die worden toegevoegd aan de bestaande vier uit de Sovjet-tijd, ziet de Paks-centrale zijn capaciteit verdubbelen.

‘Op deze manier stellen we de energievoorziening in Hongarije zeker en beschermen we het Hongaarse volk tegen extreme schommelingen in de energieprijs’, aldus Szijjarto. De nieuwe reactoren zijn in 2030 gebruiksklaar.

Hongarije en Rusland kwamen de uitbreiding al in 2014 overeen. De Russische kernindustrie is uitgezonderd van de sancties die tegen het land zijn ingesteld vanwege de inval in Oekraïne.

De bouw van de reactoren kost 12,5 miljard euro. Moskou leent Hongarije 80 procent van dat bedrag, de rest financiert Boedapest zelf.