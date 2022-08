Inspectie slaat alarm over gezondheidssituatie Ter Apel

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft vrijdag alarm geslagen bij gezondheidsminister Ernst Kuipers en de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen Koen Schuiling over de gezondheidssituatie op het terrein voor het aanmeldcentrum bij Ter Apel. Er is volgens de inspectie een groot risico dat er infectieziekten uitbreken vanwege het gebrek aan hygiëne op het terrein. Er is een gebrek aan water, schone wc’s en douches en beschutting.