DNB-baas Knot voorstander van ferme rentestap door ECB

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, is voorstander van een renteverhoging met 0,75 procentpunt bij de volgende vergadering van de Europese Centrale Bank in september. Dat zei Knot, tevens lid van de raad van bestuur van de ECB, in een interview met de NOS.

‘Het inflatieprobleem in Europa is op dit moment zo groot dat ik denk dat het onze taak is om de rente elke zes weken te verhogen totdat het inflatiebeeld stabiliseert rond 2 procent’, zei Knot. Van de DNB-president is bekend dat hij voorstander is van het aanscherpen van het monetaire beleid. Hij zei dat de Europese centrale bankiers overwegen de rentetarieven sneller te verhogen om de hoge inflatie aan te pakken. Daarbij pleitte hij voor een renteverhoging van ten minste 50 basispunten bij de volgende vergadering, maar liever dus meer.

Bij de vorige bijeenkomst in juli verhoogde de ECB voor het eerst sinds 2011 de rente. De rentestap met een half procentpunt was groter dan de financiële markten verwachtten. De inflatie in Europa loopt ondertussen gestaag op. De verwachting is dat de prijzen in augustus op jaarbasis met meer dan 9 procent zijn gestegen. Die cijfers worden volgende week bekend.

Door de hoge mate van geldontwaarding wordt de roep om ingrijpen door de ECB almaar groter. ‘We moeten ons echt richten op de inflatie en de gevolgen voor de economie’, aldus Knot.