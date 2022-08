Verdachte aangehouden voor reeks explosies Amsterdam

De politie heeft in een onderzoek naar een reeks explosies in Amsterdam een verdachte opgepakt. Deze wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere incidenten. De explosies waren zowel bij woningen als bij horecazaken.

De verdachte is vrijdagavond opgepakt en zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen maar met zijn advocaat mag spreken. Daarom zegt de politie verder niets over de zaak.

De persoon werd aangehouden na onderzoek door onder andere de teams die hier ruim een week geleden voor zijn opgericht, zo meldt de politie.

Over de specifieke horecazaken of woningen kan een woordvoerder van de politie desgevraagd niets zeggen. Het gaat om meer dan tien gevallen. De politie sluit niet uit dat ook andere mensen worden aangehouden in verband met de explosies.