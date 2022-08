Politico: Justitie VS bereidt antitrustzaak tegen Apple voor

Het Amerikaanse ministerie van Justitie bereidt een antitrustklacht tegen techconcern Apple voor. Dat schrijft het journalistieke platform Politico op basis van ingewijden. De aanklacht zou nog dit jaar formeel ingediend kunnen worden, ook al is nog niet helemaal zeker of en wanneer Justitie de zaak doorzet.

De kwestie zou draaien om concurrentiebeperkend gedrag door het bedrijf. Het onderzoek van Justitie richt zich in eerste instantie op de App Store van Apple. Daarnaast zou ook de toegang tot hardware van Apple onderwerp van de klacht zijn. Zowel de App Store van Apple als het besturingssysteem van mobiele telefoons zouden onder de loep worden genomen.

Of het ministerie van Justitie besluit een antitrustzaak tegen Apple te beginnen, zal onder meer afhangen van de uitkomst van een juridische strijd tussen Apple en Epic Games, maker van onder andere het populaire spel Fortnite, aldus Politico. Apple en Epic zijn in een conflict verwikkeld over de commissies die Apple vraagt van ontwikkelaars van apps bij aankopen door gebruikers van die apps.

Eigen betalingssysteem

Vorig jaar besloot Epic een eigen betalingssysteem aan te zetten in Fortnite, wat tegen de regels van de App Store indruist. Daarop verwijderde Apple het spel uit de softwarewinkel. Epic beschuldigde Apple vervolgens van monopolistisch gedrag en vroeg de rechter een oordeel te vellen.

In die zaak oordeelde de federale rechter dat Apple geen monopolie heeft, maar dat het bedrijf in bepaalde omstandigheden wel op oneerlijke wijze beperkingen oplegt aan derde partijen. Zowel Apple als Epic Games is tegen die uitspraak in beroep gegaan. Op 21 oktober staat een hoorzitting gepland.