Oekraïne gaat meer burgers verplichten tot evacuatie

De Oekraïense regering gaat burgers in meer gebieden aan de frontlinies van de oorlog verplichten te evacueren. Hiertoe is besloten omdat deze plekken in de winter bezet kunnen worden of problemen kunnen krijgen met de centrale verwarming, aldus vicepremier Irina Veresjtsjoek.

De evacuaties zullen plaatsvinden in de oostelijke regio Charkov en in het zuiden in Zaporizja en Mykolajiv. De vicepremier benadrukt dat het niet om de hele regio’s gaat, maar om bepaalde districten. De voorbereidingen zijn in gang gezet, aldus Veresjtsjoek. Ze roept burgers op mee te werken en niet te hopen dat Russische bezetters ‘genade tonen’ of zich aan het internationaal humanitair recht houden.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski kondigde eind juli een verplichte evacuatie aan voor burgers in de oostelijke regio Donetsk. Dat gebied wordt constant beschoten door Rusland en pro-Russische separatisten. De evacuaties worden sinds deze maand uitgevoerd.