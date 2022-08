Bruls sluit nieuw tentenkamp asielzoekers op Heumensoord niet uit

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen sluit niet uit dat er opnieuw een tentenkamp voor asielzoekers komt te staan in natuurgebied Heumensoord. Op Heumensoord heeft al twee keer eerder een groot kamp voor vluchtelingen gestaan. Beide keren konden daar veel asielzoekers tegelijk worden ondergebracht. Dat was toen een oplossing voor de enorme toestroom aan vluchtelingen naar Nederland.

In 2015 en 2016 woonden er bijna drieduizend voornamelijk Syrische vluchtelingen in het bosgebied. Vooral tijdens de wintermaanden was de locatie erg modderig en koud en daar kwam veel kritiek op. Toen in 2021 een nieuwe opvang werd gebouwd voor ongeveer duizend Afghaanse vluchtelingen kwamen er veel steviger paviljoens te staan. Bovendien waarschuwde Nijmegen toen vooraf dat het kamp niet geschikt was voor een verblijf in de winter.

Volgens Bruls is het ook nu niet ideaal om een nieuw kamp te bouwen aan het begin van de herfst. Maar hij voorziet dat er nog lange tijd veel extra plekken nodig zijn voor de opvang van asielzoekers. Op Heumensoord is veel plaats. En de gemeente en andere diensten hebben al veel ervaring opgedaan met het inrichten en begeleiden van de tijdelijke woonomgeving, terwijl in Nijmegen steeds enthousiast is gereageerd op de komst van asielzoekers.

Heumensoord is in beheer bij Natuurmonumenten en ligt op de grens van Nijmegen en Heumen. In het bos wordt elk jaar een kamp voor 7000 militaire deelnemers aan de Vierdaagse gebouwd. Voorzieningen voor elektriciteit en water zijn daarom ondergronds aanwezig. Defensie kan een eventueel nieuw kamp voor asielzoekers snel opbouwen, omdat het leger ook elk jaar het militaire kamp bouwt.