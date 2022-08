India gaat mogelijk rijstexport aan banden leggen

De Indiase overheid bespreekt op dit moment beperkingen op de export van zogeheten breukrijst, die goed is voor bijna 20 procent van de Indiase uitvoer naar het buitenland. De gesprekken hierover zouden in een vergevorderd stadium zijn. Breukrijst, rijstkorrels die tijdens het oogsten of transporteren zijn gebroken, wordt met name in veevoer en voor de productie van ethanol gebruikt.

De mogelijke beperkingen zijn het gevolg van de tegenvallende oogst. Deze is dit seizoen gekrompen omdat in sommige belangrijke gebieden voor de rijstproductie weinig regen is gevallen.

Toenemende buitenlandse vraag

Bovendien zijn de prijzen van de rijst hard gestegen dit jaar door toenemende vraag uit het buitenland. Tot de belangrijkste afnemers behoren China, dat het voornamelijk voor veevoer gebruikt, en enkele Afrikaanse landen die de rijst voor voedsel importeren.

India is goed voor 40 procent van de wereldwijde rijsthandel. De restricties zullen gevolgen hebben voor de miljarden mensen die afhankelijk zijn van het basisvoedselproduct. Voor landen die al worstelen met een voedselcrisis zal het bovendien een extra klap betekenen.

Russische inval Oekraïne

Na de Russische inval in Oekraïne ontstonden er tekorten voor tarwe en maïs en schoten de prijzen van deze gewassen omhoog. Door de grote rijstvoorraden kon een grotere voedselcrisis worden voorkomen.

India verbood in mei al tarwetransporten nadat een hittegolf de tarweopbrengsten in verschillende staten had geschaad. Het land legde ook al de export van suiker aan banden. Deze exportverboden veroorzaakten schokgolven over de wereldmarkt.