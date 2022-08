Ook Moderna claimt dat BioNTech patent heeft geschonden

Eerder klaagde een andere vaccinontwikkelaar, CureVac, BioNTech ook al aan. Ook CureVac claimt dat BioNTech zijn patenten heeft geschonden.

Moderna stelt sinds 2010 te hebben gewerkt aan de mRNA-techniek. Die techniek is gebaseerd op een nagemaakt stukje van de genetische code van het virus: het messenger-RNA of mRNA. Als dat in het lichaam van een gezonde persoon wordt ingebracht herkent dat het alsof het de eigenlijke ziekte is en gaat het antilichamen aanmaken.

Andere fase

Het bedrijf wilde tijdens de coronapandemie zijn patenten niet in stelling brengen en doet dat ook nog niet in armere landen. Maar volgens Moderna is sinds maart de coronapandemie een andere fase ingegaan.

Net als CureVac eerder vraagt Moderna niet om een stop van de verkoop van Comirnaty. Wel eist het bedrijf een schadevergoeding voor de verkopen in rijke landen sinds maart dit jaar. Ook wil Moderna dat BioNTech en Pfizer een licentie nemen op de door Moderna ontwikkelde technieken.